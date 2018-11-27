УИПК 21-й век и НТИ (филиал) УрФУ подписали договор о сотрудничестве

Согласно договору, стороны являются стратегическими партнерами в реализации преемственных программ среднего профессионального образования и высшего образования. Это означает сотрудничество двух институтов по проекту «Техникум-вуз», что позволяет организовать обучение студентов по «сквозным» согласованным программам, в том числе и с привлечением преподавателей университета. А выпускникам УИПК «21-й век» - зачислиться на сокращенный срок обучения в НТИ (ф) УрФУ без учета результатов ЕГЭ, на основании диплома УИПК «21-й век» о среднем профессиональном образовании.

Данная совместная программа дает возможность тагильской молодежи получить качественное образование в родном городе по современным и востребованным специальностям, снизить финансовые затраты на обучение и проживание, а по завершении образования иметь два государственных диплома – Уральского института подготовки кадров «21-й век» и Уральского федерального университета.

УИПК «21-й век» также известен на рынке образования Нижнего Тагила как крупный центр обучения по программам дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным направлениям. Только за прошлый учебный год обучение прошли более 2600 слушателей.

Поэтому следующим направлением сотрудничества институтов стало реализация программ дополнительного профессионального образования для предприятий города и региона, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, совместном развитии и модернизации материальной базы учебного процесса.

Договор, заключенный образовательными организациями города особенно важен в свете обсуждаемой концепции проекта «Кампус» в Нижнем Тагиле. Ведь обучение студентов по «сквозным» программам УИПК «21-й век» и НТИ (ф) УрФУ, возможность расширения рамок среднего профессионального и высшего образования путем реализации дополнительных профессиональных программ переподготовки значительно приближено к самой идее и образовательной цели кампуса – объединение ресурсов образовательных организаций и бизнеса для создания инновационной деятельности, расширения перспектив образования и будущей карьеры для молодежи.