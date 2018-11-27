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УИПК 21-й век и НТИ (филиал) УрФУ подписали договор о сотрудничестве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УИПК 21-й век и НТИ (филиал) УрФУ подписали договор о сотрудничестве

Вчера, 09:00НаукаФото: УИПК «21-й век»
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