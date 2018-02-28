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Новости Нижнего Тагила

Более миллиарда минут Олимпиады-2018 были показаны в «Одноклассниках»

28 февраля 2018, 06:35Добавить новость
интернет,спорт,онлайн-трансляция,трансляция,Олимпиада 2018,Пхенчхан,одноклассники
Трансляции спортивных мероприятий Олимпиады в Южной Корее посмотрели свыше 33 млн пользователей социальной сети «Одноклассники». Суммарно они посмотрели 20 млн часов видео или 1,3 млрд. минут.

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги трансляции Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Согласно данным статистики, в трансляции вышли все соревнования в Пхенчхане, разбитые на 8 круглосуточных видеопотоков. 33 млн человек стали зрителями Олимпийских игр и суммарно посмотрели 20 млн часов видео. Трансляции олимпийских соревнований и видео с самыми яркими моментами собрали в социальной сети более 220 млн просмотров, сообщает пресс-служба социальной сети.

Самой популярной трансляцией стал хоккейный матч между сборной ОАР и Германией, в ходе которого российская команда завоевала золотую медаль Олимпиады. По количеству просмотров к этой трансляции приблизилось открытие Олимпийских игр, состоявшееся 9 февраля.

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