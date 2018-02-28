Более миллиарда минут Олимпиады-2018 были показаны в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги трансляции Зимних Олимпийских игр 2018 года.



Согласно данным статистики, в трансляции вышли все соревнования в Пхенчхане, разбитые на 8 круглосуточных видеопотоков. 33 млн человек стали зрителями Олимпийских игр и суммарно посмотрели 20 млн часов видео. Трансляции олимпийских соревнований и видео с самыми яркими моментами собрали в социальной сети более 220 млн просмотров, сообщает пресс-служба социальной сети.



Самой популярной трансляцией стал хоккейный матч между сборной ОАР и Германией, в ходе которого российская команда завоевала золотую медаль Олимпиады. По количеству просмотров к этой трансляции приблизилось открытие Олимпийских игр, состоявшееся 9 февраля.