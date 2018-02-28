Жители Нижнего Тагила не лишатся интернета и связи после выборов президента

Жители Нижнего Тагила не лишатся интернета и других благ современной связи до или после выборов президента 18 марта. Лишить связи своих абонентов могут только операторы и провайдеры, не позаботившиеся о легитимном размещении своих коммуникаций, сообщают редакции в мэрии Нижнего Тагила. Ранее такие опасения высказывала пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.
В 2015 году в Нижнем Тагиле при подготовке к проекту «Светлый город» прошли проверки управления ЖКХ и управляющих компаний города. Они выявили нарушения при работе провайдеров и других коммуникационных компаний. В частности, провайдеры заводили провода в дома через вентиляционные каналы или слуховые окна, нарушая правила эксплуатации зданий. В связи с этим были запланированы работы по устранению нарушений, в том числе перенос воздушных коммуникаций под землю в специализированные каналы.
Модернизация сетей в Нижнем Тагиле направлена на улучшение внешнего вида города, на защиту самих сетей от внешних повреждений и городских зданий от монтажа с нарушениями.
На рынке должны остаться компании, уважающие законы РФ и предоставляющие потребителям качественные услуги, в том числе и в плане прокладки кабельных сетей, -- озвучивал позицию муниципалитета Сергей Носов в беседе с провайдерами в 2015 году.
Операторы сотовой связи и провайдеры в большинстве своем стремление муниципалитета навести порядок поддержали и начали проводить перенос своих коммуникаций под землю.
Компания «Ростелеком» провела наиболее масштабное расширение подземной инфраструктуры связи в Нижнем Тагиле за последние годы. Работы заняли почти шесть месяцев, дополнительно проложено несколько десятков километров подземных канало-километров. Для проведения работ использовалось уникальное оборудование, способное создавать в грунте горизонтальные каналы без вывода земляных работ на поверхность, -- рассказали TagilCity.ru в компании.
Протестовать против модернизации системы стали компании, не имеющие подземных коммуникаций. Предложенные в аренду коммуникации вызвали у провайдеров негативные отзывы о нововведениях. При этом некоторые провайдеры использовали подземные сети без документов на аренду и соответствующих платежей. В частности, Ростелеком обнаружил незаконное размещение в своих сетях коммуникаций провайдера Тагил Телеком. Провайдер предложил арендовать эти сети, однако вторая сторона не согласилась с расценками на аренду, действующими для всех игроков рынка. Осенью 2017 года незаконная линия связи была отключена, а директор ООО «Тагил Телеком» Владимир Фролов посчитал это умышленной порчей кабеля.
Модернизированная кабельная канализация создает дополнительные возможности для реализации в Нижнем Тагиле проекта «Светлый город», повышает качество и надежность функционирования городской инфраструктуры связи. А также улучшает внешний облик городских улиц за счет того, что в канализацию могут быть перенесены линии связи, протянутые сегодня между домами или на опорах уличного освещения. Увеличение емкости инфраструктуры создает больше возможностей для других операторов связи, действующих в городе, по размещению сетей связи в кабельной канализации на равных условиях и законных основаниях, -- говорят в «Ростелекоме».
27 февраля - за неделю до ожидаемого приезда в город Владимира Путина - в СМИ появилась информация о том, что абоненты Нижнего Тагила могут остаться без связи.
Скорее всего, Эрланг атакует городские власти, которые уже не в первый раз обрывают его кабели, меняя столбы. Либо чуть более известный «Тагил Телеком», который под шумок хочет заставить городские власти принудить «Ростелеком» отдать свою кабельную канализацию другим операторам безвозмездно.
Владеющая сетями и сдающая их в аренду компания «Эрланг» обслуживает ряд провайдеров и операторов, в частности Мегафон, МТС, МОТИВ, Билайн, «Энфорта», «Инсис», CONVEX, «Планета».
Телеграм-канал ДИП губернатора выдвигает версию, что так против Сергея Носова работает компания МОТИВ:
Не гадайте. Компания Мотив хочет холявную землю, -- пишут авторы канала.
При этом тагильские спикеры такой информационный выпад оценивают скептически:
Накануне произошел информационный вброс, что якобы тагильчане останутся без интернета. Позвольте! Каждый уважающий клиентов провайдер еще два года назад понял, что развешивать провода по беспределу больше не получится, и необходимо приводить сети в порядок. А манипулировать ситуацией перед выборами и перед возможным приездом Владимира Путина - и вовсе жалкий прием, спихивание своих недоработок на чужие головы. Как и осенняя история с «Сетями Тагила», -- говорит собеседник редакции.
Напомним, в декабре 2017 года провайдер «Сети Тагила» ввел дополнительный тарифный план «Аренда линий связи», при этом услуга «является технологически неразрывно связанной с основной услугой связи по передаче данных». Каждому абоненту ежемесячно к стандартному тарифу нужно доплачивать еще 300 рублей.
Постановление провайдера должно было вступить в силу с 1 января, однако когда мы пришли платить эти дополнительные 300 рублей, нам сказали о временном приостановлении этого распоряжения. Но на данный момент связь существенно ухудшилась, постоянно возникают перебои, -- говорит жительница частного сектора на ГГМ, абонент «Сетей Тагила».
В администрации Нижнего Тагила отмечают, что о необходимости переноса сетей под землю провайдерам напомнил летний ураган: в июне 2017 года из-за обрушившейся стихии не было связи у абонентов тех операторов и провайдеров, которые размещали свои сети на опорах освещения.
Проект «Светлый город» изначально подразумевал перенос всех коммуникаций. С 2015 года, в течение нескольких лет, мы беседовали, встречались с провайдерами и операторами сотовой связи, напоминали им о необходимости переноса сетей. И на сегодня все основные игроки рынка уже решили эти вопросы, у тагильских абонентов большинства законопослушных провайдеров не возникнет никаких проблем со связью, -- заявил TagilCity.ru руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда.