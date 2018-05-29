Обществознание стало самым популярным предметом для сдачи экзамена в Нижнем Тагиле

Обществознание пользуется у учащихся Нижнего Тагила наибольшей популярностью. В качестве предмета для сдачи дополнительного экзамена его выбрали 1206 выпускников.

Обществознание стало самым востребованным предметом у девятиклассников в Нижнем Тагиле, его выбрали 1206 учащихся. Биология, информатика и география также лидируют среди предметов, которые выбрали школьники для сдачи экзамена в 9 классе.





В 11 классах в качестве дополнительных экзаменов учащиеся выбрали информатику и географию. По данным управления образования, информатику будут сдавать 170 человек, 28 учащихся выбрали географию.



31 мая в школах Нижнего Тагила пройдут экзамены по четырем дополнительным предметам. Согласно расписания в этот день будут проходить экзамены по обществознанию, биологии, информатики и литературе. На экзамены по физике и математике для учащихся девятого класса отведен день – 2 июня.



Экзамен по истории, химии, географии и физике пройдет для учащихся девятых классов 7 июня. Последним дополнительным предметом для девятиклассников будет экзамен по обществознанию, который стоит по графику на 9 июня.



Для 11 классов сдача дополнительных экзаменов начнется с 4 июня, в этот день школьникам предстоит написать химию и историю. Устная часть по иностранному языку запланирована на 9 и 13 июня. 14 июня ученики 11 классов сдадут обществознание. Письменная часть по иностранному языку по расписанию стоит 18 июня, на этот же день назначен экзамен по биологии.





Расписание экзаменов федеральное как для одиннадцатых, так и для девятых классов, -- рассказал TagilCity.ru начальник управления образования Игорь Юрлов.

Литературу и физику одиннадцатиклассники сдадут 20 июня, это последняя дата в расписании экзаменов.



29 и 30 мая школьники Нижнего Тагила приступают к сдаче обязательных экзаменов по русскому языку и математике.