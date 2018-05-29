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Новости Нижнего Тагила

Пользователи Одноклассников выйдут в эфир с Путиным в формате Full HD

29 мая 2018, 09:00Добавить новость
интернет,Путин,Россия,сайт,одноклассники,соцсети,прямая линия
Пользователи Одноклассников смогут задать президенту России Владимиру Путину вопросы в формате Full HD. Сбор мнений уже начался в группе «Прямой линии» в соцсети.

Россияне могут оставить вопросы в стриминговом приложении OK Live и попасть в эфир с Владимиром Путиным. Редакторы эфира смогут звонить авторам наиболее актуальных вопросов прямо в приложение и подключать к студии. Новая технология стриминга, применяемая теперь в Одноклассниках, позволит задавать вопросы в формате Full HD, искусственный интеллект, встроенный в звонки соцсети, улучшит связь между пользователем и студией «Прямой линии».

В сообществе «Прямая линия» уже работает кнопка «Задайте ваш вопрос Президенту РФ». Чтобы получить шанс на участие в эфире, нужно кликнуть «Задать вопрос Президенту», написать текст вопроса, а затем загрузить видеовопрос или создать стрим с обращением прямо в приложении.

В день «Прямой линии», 7 июня, в случае, если вопрос будет выбран редактором, то пользователь выйдет в эфир с Путиным.

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