Школьники Нижнего Тагила приступили к сдаче экзаменов по русскому языку и математике

30 мая ученики 11 классов первыми приступят к сдаче экзамена по математике на базовом уровне. 1 июня учащимся Нижнего Тагила предстоит сдать экзамен по математике на повышенном уровне. Повышенный уровень сдачи экзамена по математике выбрали более 50% выпускников.

30 мая учащиеся 11 класса пишут математику (базовый уровень), а 1 июня им предстоит сдать экзамен по математике, но уже повышенный уровень. В этом году повышенный уровень выбрали 726 учеников 11 классов, -- рассказал TagilCity.ru начальник управления образования Игорь Юрлов.

Среди дополнительных предметов тагильские выпускники выбрали обществознание, химию, историю и информатику.