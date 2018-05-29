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Новости Нижнего Тагила

Школьники Нижнего Тагила приступили к сдаче экзаменов по русскому языку и математике

29 мая 2018, 13:00Добавить новость
Нижний Тагил,школа,школьники,экзамен,ЕГЭ,математика,русский язык,образование,Игорь Юрлов
29 и 30 мая школьники Нижнего Тагила приступают к сдаче обязательных предметов по русскому языку и математике. Русский язык школьники сдают уже 29 мая.

30 мая ученики 11 классов первыми приступят к сдаче экзамена по математике на базовом уровне. 1 июня учащимся Нижнего Тагила предстоит сдать экзамен по математике на повышенном уровне. Повышенный уровень сдачи экзамена по математике выбрали более 50% выпускников. 

 

30 мая учащиеся 11 класса пишут математику (базовый уровень), а 1 июня им предстоит сдать экзамен по математике, но уже повышенный уровень. В этом году повышенный уровень выбрали 726 учеников 11 классов, -- рассказал TagilCity.ru начальник управления образования Игорь Юрлов.

 

Среди дополнительных предметов тагильские выпускники выбрали обществознание, химию, историю и информатику.

© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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