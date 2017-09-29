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Новости Нижнего Тагила

Педагог гимназии № 86 представит Свердловскую область в финале Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2017»

29 сентября 2017, 10:35Добавить новость
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В финале регионального этапа всероссийского конкурса педагог - психолог гимназии №86 заняла 1 место. Наталья Пиценко будет представлять Свердловскую область в городе Сочи на всероссийском этапе этого же конкурса.

18 сентября 2017 года состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» в Свердловской области.  

 

Конкурс проводился с целью выявления лучших педагогов-психологов, повышения статуса педагогических работников и престижа труда педагога-психолога.

 

Принять участие в конкурсе могли не только педагоги-психологи образовательных организаций, но и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Свердловской области. По количеству набранных баллов Наталья Пиценко заняла первое место в региональном этапе.

 

Педагог-психолог гимназии №86 получила сертификат, дающий право на участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017», который состоится  с 10 по 19 октября  2017 года в городе Сочи.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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