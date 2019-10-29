ВЦИОМ: 16% россиян уверены в заразности псориаза

Псориаз является тяжелой хронической болезнью, поражающей кожные покровы. В настоящее время псориазом болеют 2-4% людей в мире. Они не только страдают от самого заболевания, но и сталкиваются с негативным отношением общества. Около 80% пациентов живут в постоянном стрессе. Об этом пишут «Новые известия».

Судя по результатам исследования BIOCAD и ВЦИОМ, население России мало знает об этой болезни. 16% россиян считают эту болезнь заразной. 64% уверены, что для больного псориаз является преградой для общения и взаимодействия с другими людьми. 11% респондентов признались, что относятся к таким больным с брезгливостью и опасением. 7% россиян заявили, что отказываются от общения с такими людьми. В соцопросе приняли участие 1,6 тысяч человек из 80 субъектов РФ.

В России количество больных псориазом зависит от территории и в основном варьируется в пределах 0,72-11,8%. Заболеть могут россияне любого возраста, однако статистика показывает, что недуг встречается в основном у молодых людей.

По словам директора департамента маркетинга биотехнологической компании BIOCAD Светланы Банниковой, гражданам РФ нужно рассказать, что псориаз не передается.

16% россиян до сих пор верят в то, псориаз – заразная болезнь. Однако это популярный миф, который нужно развенчать, сказала Банникова. Псориаз не может быть передан через рукопожатие или при любом другом социальном контакте, поскольку это заболевание является генетическим, отметила представитель BIOCAD.

Банникова рассказала, что с помощью лекарств нового поколения можно добиться устойчивой ремиссии. Компания BIOCAD создала препарат, который лечит псориаз. Лекарство, которое останавливает развитие и прогрессирование псориаза, уже есть на рынке.