Тагильские программисты победили в 36-часовом хакатоне всероссийского IT-конкурса
C 27 по 28 июля в Екатеринбурге проходил региональный этап всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Первое место заняла команда из четырех человек: двое из Нижнего Тагила, и по одному из Карпинска и Екатеринбурга. Капитан команды Егор Богданов рассказал TagilCity.ru, как проходил 36-часовой хакатон.
По образованию Егор Богданов Инженер-Технолог в сфере машиностроения, но всю жизнь работает только в IT. На данным момент он трудится системным администратором на стадионе Юность, и в IT-компании Форвард. По его словам, всю информацию он собирает сам, а в дальнейшем применяет. В хакатоне он участвовал впервые.
Я вообще туда пошёл just for fun (ради развлечения — прим. ред.), а теперь хочу победить в финале,поделился капитан команды.
Чтобы попасть на турнир, нужно было пройти онлайн-отбор по одной из трёх дисциплин: знание языков программирования, IT-дизайн и управление IT-проектом. Богданов набрал 18 из 20 баллов в управлении IT-проектом. Позже в закрытой социальной сети публиковались баллы участников и победители в категории управления собирали команды.
Тагильчанина я выбрал из-за знакомого лица, а двух других из-за высоких баллов,говорит Богданов.
Тема для проекта выбиралась прямо перед началом хакатона. В списке тем были промышленность, логистика, наука, здравоохранение. Команда Егора Богданова взяла тему здравоохранения.
Прочитали все задания, и как-то сразу у всех в голове быстро образовался прототип. Мы поняли, что это мы успеем сделать за 36 часов,рассказал капитан команды.
36 часов подряд команда тагильчанина разрабатывала с нуля инструмент для объективной оценки качества больниц. Как рассказал Богданов, некоторые команды пришли с уже подготовленными наработками, и дорабатывали прямо там под конкретное задание. Так было нельзя, и эти команды не прошли в финал.
Хакатон проходит без остановок, можно поспать в коридоре на скамейках или прямо за компьютером,поделился Егор Богданов.
По словам капитана команды, в жюри присутствовали три человека из Министерства здравоохранения, и презентацию проекта они слушали «с раскрытыми ртами», а после взяли контакты членов команды, сфотографировались с ними и уехали.
Сейчас команда готовится к большому финалу, который пройдёт с 27 по 29 сентября в Казани — 48-часовой хакатон. Как заявляют организаторы, он будет самым большим и может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Только в Екатеринбурге в финал прошли 15 команд, а всего за победу поборются 600 команд. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей, также победители получат гранты — грантовый фонд 200 миллионов рублей. Помимо этого, отличившиеся получат возможность трудоустройства в лучших компаниях. По словам Егора Богданова, уже сейчас ему поступает много предложений о работе, но пока они все связаны с переездом, а уезжать из Нижнего Тагила он пока не хочет.