Тагильские программисты победили в 36-часовом хакатоне всероссийского IT-конкурса

По образованию Егор Богданов Инженер-Технолог в сфере машиностроения, но всю жизнь работает только в IT. На данным момент он трудится системным администратором на стадионе Юность, и в IT-компании Форвард. По его словам, всю информацию он собирает сам, а в дальнейшем применяет. В хакатоне он участвовал впервые.

Я вообще туда пошёл just for fun (ради развлечения — прим. ред.), а теперь хочу победить в финале,поделился капитан команды.

Чтобы попасть на турнир, нужно было пройти онлайн-отбор по одной из трёх дисциплин: знание языков программирования, IT-дизайн и управление IT-проектом. Богданов набрал 18 из 20 баллов в управлении IT-проектом. Позже в закрытой социальной сети публиковались баллы участников и победители в категории управления собирали команды.

Тагильчанина я выбрал из-за знакомого лица, а двух других из-за высоких баллов,говорит Богданов.

Фото: личный архив Егора Богданова

Тема для проекта выбиралась прямо перед началом хакатона. В списке тем были промышленность, логистика, наука, здравоохранение. Команда Егора Богданова взяла тему здравоохранения.

Прочитали все задания, и как-то сразу у всех в голове быстро образовался прототип. Мы поняли, что это мы успеем сделать за 36 часов,рассказал капитан команды.

Фото: личный архив Егора Богданова

36 часов подряд команда тагильчанина разрабатывала с нуля инструмент для объективной оценки качества больниц. Как рассказал Богданов, некоторые команды пришли с уже подготовленными наработками, и дорабатывали прямо там под конкретное задание. Так было нельзя, и эти команды не прошли в финал.

Хакатон проходит без остановок, можно поспать в коридоре на скамейках или прямо за компьютером,поделился Егор Богданов.

Фото: личный архив Егора Богданова

По словам капитана команды, в жюри присутствовали три человека из Министерства здравоохранения, и презентацию проекта они слушали «с раскрытыми ртами», а после взяли контакты членов команды, сфотографировались с ними и уехали.