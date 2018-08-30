Пули и монеты времен Ивана Грозного найдены в Кушве

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Кушвинские археологи обнаружили старинные артефакты XVI-XVII веков. По мнению ученых, находки могли принадлежать членам отряда Ермака Тимофеевича во время его похода в Сибирь.
Сюжеты: Кушва
Как полагают ученые, в 1581 году через Уральские горы пролегал маршрут волока отрядов Ермака. В районе Кедровки, Верхней Баранчи и поселка Баранчинский вблизи города Кушва, где вероятнее всего проходили казачьи отряды, археологи обнаружили кованые гвозди, наконечники стрел или копий, серебряные монеты и серебряные пули.
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Фото: «Мой город»
Как сообщает «Областная газета», это не первая историческая находка на территории Кушвы. Ранее там находили кованые гвозди допетровских времен, серебряные монеты XIX века и эпохи СССР и другие раритеты.
В начале июля археологи обнаружили человеческое захоронение эпохи неолита в поселке Палкино под Екатеринбургом.
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