Чрезмерные физические нагрузки снижают уровень интеллекта и не дают принимать решения

Исследование провели французские ученые и выяснили, что физическая нагрузка влияет на умственные способности человека. Нагрузки замедляют активность области мозга, которая отвечает за принятие решений.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology. Идею провести исследование подали сотрудники Национального института спорта и физической активности, которые занимаются подготовкой спортсменов к Олимпиадам. Они обратили внимание на то, что некоторые спортсмены жаловались на «синдром перетренированности». Он выражался в чрезмерной усталости.

В исследовании приняли участие 37 спортсменов. Проведя ряд исследований, ученые пришли к выводу, что чрезмерные тренировки приводят к неблагоприятным последствиям для мозга.