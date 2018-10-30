Роботы, выращивание алмазов и сварка микро-кабеля: молодые профи – в Екатеринбурге
Роботы-спортсмены, молодые профессионалы за работой, а также высокие технологии на практике – всё это объединил V Национальный чемпионат сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech 2018, прошедший на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Конкурсанты принимали участие в профессиональном состязании с 25 по 27 октября.
В столицу Урала приехали гости из 36 крупных российских корпораций и холдингов. 422 конкурсанта стали лучшими в предыдущих состязаниях – корпоративных чемпионатах. Все команды работали в сопровождении российских и зарубежных мастеров-экспертов.
Площадка «Екатеринбург-ЭКСПО» была поделена на зоны, в каждой из которых в режиме онлайн над поставленными задачи трудились молодые специалисты.
На одной из площадок конкурсанты занимались мобильной робототехникой. На следующей площадке молодые специалисты работали в сфере мехатроники – полной интеграции техники и программного обеспечения для получения высокоточных движений роботов. Учащиеся одного из техникумов из Каменска-Уральского даже «заставили» своего робота отжиматься.
Одному из роботов поставили задачу: пройти лабиринт, собрать мусор и распределить его по разным бакам – в зависимости от вида мусора.
Судя по количеству зрителей, одной из самых зрелищных площадок стал полигон для соревнования дронов. Летающий робот должен был преодолеть трассу, при этом оценивались качество и скорость.
«Здесь выращивают бриллианты»: в специальном устройстве в режиме реального времени в лаборатории был запущен процесс по выращиванию синтетических алмазов.
Стеклянные волокна-кабели, толщиной, как человеческий волос – специалисты сваривали на площадке «Ростелекома». Урал представляли трое Вячеслав Бобов, Алексей и Луцкин. Кабельщикам-спайщикам в парной работе предстояло найти сделанные судьями отверстия в оптоволокне, а затем устранить его. При этом мастера использовали специальную аппаратуру.
Сюда приезжаем только побеждать. Задание сложное, в работе мы такое не делаем. Проверяют мастерство людей. Все соперники – достойные, сказал Алексей Луцкин, участник уральской команды.
Кстати, именно уральская команда взяла «золото» в этом состязании. Рядом на площадке реальное воплощение работы «ростелекомовцев» – возможность молодёжи на высокой скорости поиграть в игры.
Еще одним важным аспектом в каждой работе является охрана труда. Что делать, если работник получил производственную травму, какие документы составлять? Знание нормативных документов и умение работать в экстренной ситуации проверяли на площадке новой компетенции «Охрана труда».
Кульминацией соревновательного дня стала «Битва роботов». Создатели роботов-бойцов из разных стран смогли не только обменяться опытом в области робототехники, но и проверить силу «железных коробок» в действии. Победителем «Битвы роботов» стала команда из Индии.
Первый чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018 пять лет назад был в пять раз меньше: было в пять раз меньше компетенций, участников, и не было ни одной иностранной компании. Теперь чемпионат стал настолько масштабным, что одна пятая часть – это иностранные участники. Такой рост стал возможен благодаря участникам, экспертам, организаторам чемпионата, спонсорам, волонтерам и всем, кто поддерживает нас на уровне руководства страны, сказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.