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Роботы, выращивание алмазов и сварка микро-кабеля: молодые профи – в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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mg 7564

Роботы, выращивание алмазов и сварка микро-кабеля: молодые профи – в Екатеринбурге

Сегодня, 17:03Наука
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