Роботы, выращивание алмазов и сварка микро-кабеля: молодые профи – в Екатеринбурге

В столицу Урала приехали гости из 36 крупных российских корпораций и холдингов. 422 конкурсанта стали лучшими в предыдущих состязаниях – корпоративных чемпионатах. Все команды работали в сопровождении российских и зарубежных мастеров-экспертов.

Площадка «Екатеринбург-ЭКСПО» была поделена на зоны, в каждой из которых в режиме онлайн над поставленными задачи трудились молодые специалисты.

На одной из площадок конкурсанты занимались мобильной робототехникой. На следующей площадке молодые специалисты работали в сфере мехатроники – полной интеграции техники и программного обеспечения для получения высокоточных движений роботов. Учащиеся одного из техникумов из Каменска-Уральского даже «заставили» своего робота отжиматься.

Одному из роботов поставили задачу: пройти лабиринт, собрать мусор и распределить его по разным бакам – в зависимости от вида мусора.

Судя по количеству зрителей, одной из самых зрелищных площадок стал полигон для соревнования дронов. Летающий робот должен был преодолеть трассу, при этом оценивались качество и скорость.

«Здесь выращивают бриллианты»: в специальном устройстве в режиме реального времени в лаборатории был запущен процесс по выращиванию синтетических алмазов.

Стеклянные волокна-кабели, толщиной, как человеческий волос – специалисты сваривали на площадке «Ростелекома». Урал представляли трое Вячеслав Бобов, Алексей и Луцкин. Кабельщикам-спайщикам в парной работе предстояло найти сделанные судьями отверстия в оптоволокне, а затем устранить его. При этом мастера использовали специальную аппаратуру.

Сюда приезжаем только побеждать. Задание сложное, в работе мы такое не делаем. Проверяют мастерство людей. Все соперники – достойные, сказал Алексей Луцкин, участник уральской команды.

Кстати, именно уральская команда взяла «золото» в этом состязании. Рядом на площадке реальное воплощение работы «ростелекомовцев» – возможность молодёжи на высокой скорости поиграть в игры.

Еще одним важным аспектом в каждой работе является охрана труда. Что делать, если работник получил производственную травму, какие документы составлять? Знание нормативных документов и умение работать в экстренной ситуации проверяли на площадке новой компетенции «Охрана труда».

Кульминацией соревновательного дня стала «Битва роботов». Создатели роботов-бойцов из разных стран смогли не только обменяться опытом в области робототехники, но и проверить силу «железных коробок» в действии. Победителем «Битвы роботов» стала команда из Индии.