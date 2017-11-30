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Новости Нижнего Тагила

Свердловский полицейский посоветовал пользователям заклеивать веб-камеру ноутбука

30 ноября 2017, 22:45Добавить новость
Екатеринбург,полиция,Свердловская область,киберзащита,веб-камера,преступление,конференция

30 ноября в Екатеринбурге проходила пресс-конференция, где поднимались проблемы в области безопасности в IT-сфере.

На конференции присутствовал Игорь Зайков - заместитель начальника отдела полиции, занимающегося борьбой с киберпреступниками.

Он посоветовал пользователям интернета заклеить веб-камеру на ноутбуке и компьютере. Зайков также добавил, что такая мера будет не лишней, так как мошенники могут использовать специальные программы для наблюдения за пользователями данных устройств.

Но, по словам сотрудника полиции, заявления от граждан о слежке через веб-камеру еще не поступали, сообщает «Наша газета».

 

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