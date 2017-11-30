Свердловский полицейский посоветовал пользователям заклеивать веб-камеру ноутбука

30 ноября в Екатеринбурге проходила пресс-конференция, где поднимались проблемы в области безопасности в IT-сфере.

На конференции присутствовал Игорь Зайков - заместитель начальника отдела полиции, занимающегося борьбой с киберпреступниками.



Он посоветовал пользователям интернета заклеить веб-камеру на ноутбуке и компьютере. Зайков также добавил, что такая мера будет не лишней, так как мошенники могут использовать специальные программы для наблюдения за пользователями данных устройств.



Но, по словам сотрудника полиции, заявления от граждан о слежке через веб-камеру еще не поступали, сообщает «Наша газета».