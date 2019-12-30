В Екатеринбурге появятся виртуальные лаборатории для студентов и преподавателей
В Уральском федеральном университете будут созданы виртуальные лаборатории для онлайн-обучения, где студенты и преподаватели со всей России смогут работать с приборами заочно, сообщает Ура.ру.
УрФУ получил сразу два гранта от Министерства науки и высшего образования РФ на создание в Екатеринбурге «Цифрового университета» и научно-методического центра для распространения практики по подготовке кадров в области информатики, математики и технологий. В течение трех лет, для реализации проектов, университет получит 647 миллионов рублей.
По словам ректора университета Виктора Кокшарова, площадкой для внедрения «Цифрового университета» станет УрФУ, но программа предполагает распространение практик и на другие образовательные учреждения.
На данный момент в Уральском федеральном университете создана схема внедрения образовательных онлайн-программ, а также продумана инфраструктура и учтены затраты на разработку приложений, которые смогут обеспечить взаимодействие разных университетов. Сам центр будут регулярно посещать с конференциями и воркшопами докладчики международного уровня.
Создание «Цифрового университета» осуществляется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который был создан по указу Владимира Путина. Так, до 2024 года планируется потратить 1,6 миллиона рублей для исполнения проекта.