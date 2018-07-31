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Профессиональные юристы: 388 курсантов МВД окончили учебу в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Профессиональные юристы: 388 курсантов МВД окончили учебу в Екатеринбурге

Сегодня, 07:30Наука
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