Профессиональные юристы: 388 курсантов МВД окончили учебу в Екатеринбурге

Выпуск 2018 года совпал 300-летним юбилеем российской полиции. 27 выпускников в этот год окончили учебу с отличием, а одна курсантка получила золотую медаль за выдающиеся успехи в учебе.

Дипломированные выпускники, некоторые даже со слезами на глазах, в последний раз чеканя шаг, прошли по плацу родного института с подбрасыванием в конце ритуала в воздух монет и фуражек. Пусть им сопутствует удача в нелегком, но очень нужном труде по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Пусть все они до конца службы будут верны Присяге и девизу МВД – «Служа Закону – служим народу!», резюмировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.