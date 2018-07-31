Профессиональные юристы: 388 курсантов МВД окончили учебу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 388 курсантов были награждены дипломами УрЮИ МВД России. Выпускники вуза стали профессиональными юристами.
На церемонию награждения прибыл начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФо Данила Трубинов, а также другие представители органов внутренних дел.
Выпуск 2018 года совпал 300-летним юбилеем российской полиции. 27 выпускников в этот год окончили учебу с отличием, а одна курсантка получила золотую медаль за выдающиеся успехи в учебе.
Бывшие курсанты завершили церемонию торжественным маршем.
Дипломированные выпускники, некоторые даже со слезами на глазах, в последний раз чеканя шаг, прошли по плацу родного института с подбрасыванием в конце ритуала в воздух монет и фуражек. Пусть им сопутствует удача в нелегком, но очень нужном труде по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Пусть все они до конца службы будут верны Присяге и девизу МВД – «Служа Закону – служим народу!», резюмировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.