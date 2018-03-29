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Новости Нижнего Тагила

Программа по благоустройству дворов в Нижнем Тагиле продлится до 2022 года

29 марта 2018, 14:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в 2017 году были благоустроены 6 дворов. Программа по формированию современной городской среды будет работать еще 5 лет - до 2022 года.

6 дворов Нижнего Тагила были реконструированы в 2017 году: по Уральскому проспекту, 58, и Черноисточинскому шоссе,7/2, на улице Красноармейской, 80, 84 и 84а, двор между домами по ул. Алтайской, 31 и 33, Басова, 2 и Бобкова,7, а также двор, находящийся между домами на пр. Вагоностроителей, Дзержинского и ул. Коминтерна.

В городе около 240 млн рублей каждый год будут направлены на дворовые территории, всего на эти цели выделено 1,2 млрд рублей.

Список дворов, которые будут благоустроены  в 2018 году, сейчас уточняют в управлении ЖКХ.

Отличительной особенностью этого проекта стало участие в нем горожан, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, что на 2018 год 64 двора Нижнего Тагила подали заявки на благоустройство.

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