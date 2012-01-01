170 учащихся приняли участие в финале брейн-ринга среди школ города

Брейн-ринг — наиболее зрелищный вид интеллектуальной игры. В одномраунде игры брейн-ринг соревнуются между собой две команды. Раундпроводится, как правило, на пяти вопросах, но в некоторых случаяхкомандам задается семь или девять вопросов. Вопрос задается двумиграющим командам, на столах у которых находятся кнопки, которыенажимаются, когда команда готова дать ответ на поставленный вопрос.Победителем раунда брейн-ринга становится команда, набравшая наибольшееколичество правильных ответов. Игрокам команд требуется проявитьне только быстроту мышления, но и скорость реакции.

Так, в финальнойигре на решающем вопросе главную роль сыграла скорость нажатия кнопки,которая у одной из команд оказалась на 60 милисекунд быстрее.В результате первое место в захватывающем интеллектуальном поединкедосталось команде «Уникум» из 58-ой школы, на второмместе — команда школы № 40 «Альянс». В борьбе за третье место сильнееоказалась команда «Me gusta!» школы № 32 с углубленным изучениемпредметов. Все участники финала получили призы и сувениры от главногоспонсора турнира — группы компаний «Деловой стиль», сеть магазинов«ГроссХаус».

Чемпионат по игре брейн-ринг среди школ проводилгородской клуб интеллектуальных игр «НИКА». Осенью этот клуб провел самый масштабный турнир среди школ по игре «Что?Где? Когда?»за всю историю проведения подобных мероприятий в НижнемТагиле.

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