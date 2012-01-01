Мандарины не только вкусное, но и полезное новогоднее лакомство
1 января 2012, 09:33ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мандаринам всегда находится места на новогоднем столе россиян. Про это цитрусовое угощение можно сказать, что оно и вкусное, и полезное.
Мандарины содержат все виды сахаров, пектиновые вещества, многиеминеральные вещества, лимонную кислоту, витамины С и Р, эфирные масла,каротин, и большим количеством калия. Интересно, что полезные веществараспределяются в кожуре и мякоти практически поровну.
Мандарины являются:
Кроме того, настой из кожуры мандарина применяют для улучшенияпищеварительного процесса. Если чаще употреблять такой настой в малыхдозах, то он представляет собой отличное средство для снятия приступовтошноты. А спиртовой настой из кожуры мандарина применяют при ангинах,бронхитах, а также он способствует выводу мокроты из бронхов.
© По материалам открытых интернет-источников
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей