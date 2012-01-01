Новогодний стол обойдется россиянам в 3 тысячи рублей

В новогоднюю корзину включили сырокопченую колбасу, копченую и соленуюрыбу, сельдь, курицу, говядину, а также сливочное масло, сыр, ржаной ипшеничный хлеб, картофель, огурцы и помидоры, консервированные имаринованные овощи. Не оставили россиян и без спиртного - в минимальныйпраздничный набор вошли пол-литра водки и 0,75 литра игристого вина. Наалкоголь, кстати, отведено 277,76 рубля. Безалкогольные напиткиобойдутся в сто рублей.