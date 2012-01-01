Новогодний стол обойдется россиянам в 3 тысячи рублей
На новогодний стол россиянам в среднем придется заплатить 3060 рублей, посчитал Росстат. В прошлом году праздничное пиршество обходилось гражданам немного дешевле - в пределах 2900 рублей, пишет «Российская газета».
В новогоднюю корзину включили сырокопченую колбасу, копченую и соленуюрыбу, сельдь, курицу, говядину, а также сливочное масло, сыр, ржаной ипшеничный хлеб, картофель, огурцы и помидоры, консервированные имаринованные овощи. Не оставили россиян и без спиртного - в минимальныйпраздничный набор вошли пол-литра водки и 0,75 литра игристого вина. Наалкоголь, кстати, отведено 277,76 рубля. Безалкогольные напиткиобойдутся в сто рублей.
В зависимости от региона, цены, конечно, разнятся. Москвичам новогоднийнабор обойдется в 3787 рублей, питерцам - в 3131 рубль. Самый дорогойстол в Чукотском автономном округе - 5360 рублей. Дешевле всеготоржество будет стоить в Республике Калмыкия - 2540 рублей. В прошломгоду самый дорогой новогодний набор стоил 5009 рублей, а самый бюджетныйне дотягивал до 2400.
А в какую сумму обошелся новогодний стол вашей семье?