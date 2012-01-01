Опубликовано новогоднее поздравление мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой

Уважаемые тагильчане!

Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 2012 годом и Рождеством!

Уходит в прошлое год, открывший собой новое десятилетие XXI века. 2011-й станет еще одной страницей славной летописи Нижнего Тагила – страницей, которая вместила в себя достижения и свершения в различных сферах нашей жизни. Минувший год был успешным и плодотворным, позитивные результаты достигнуты по всем направлениям. Развивалась экономика, росли объемы промышленного производства, улучшилась ситуация на рынке труда. Одним из важнейших событий, способных дать мощный толчок модернизации производства наших оборонных предприятий, стала VIII Международная выставка вооружений и принятое на уровне руководства страны решение о создании на базе полигона Старатель Федерального демонстрационно-выставочного центра наземной военной техники. Уралвагонзавод досрочно выполнил годовой план, выпуск более 24 тысяч единиц подвижного состава стал новым рекордом в истории этого предприятия. На Нижнетагильском металлургическом комбинате продолжается реконструкция, результатом которой станет значительное улучшение экологии города. Развитие производства, внедрение новых технологий происходит и на других предприятиях, почти 800 новых рабочих мест создано в сфере малого и среднего предпринимательства.

В этом году более чем в два раза увеличилось количество построенного жилья. Решается и другая очень важная проблема последних лет. После капитального ремонта открыт детский садик на Красном Камне, завершается строительство детсада на Гальяно-Горбуновском массиве, в бюджете города учтены средства на еще один новый объект – в поселке рудника им. III Интернационала. Нельзя не сказать и о спортивном объекте, имеющем немалое значение для имиджа нашего города. На горе Долгая завершается строительство трамплинного комплекса, который станет местом проведения международных соревнований и подготовки олимпийцев.

В 2011-м началась масштабная модернизация здравоохранения города, которая будет продолжена в наступающем году. Большая работа проведена по благоустройству Нижнего Тагила. В рамках подготовки к Дню города построено 47 детских игровых площадок, отремонтировано - 357, реконструировано десять спортивных объектов. Не могут не радовать успехи, достигнутые в сфере образования, культуры, спорта, социальной политики. В этом году принята рассчитанная на несколько лет вперед муниципальная программа «Молодежь города Нижний Тагил». Молодым тагильчанам, с которыми мы связываем все перспективы и новые свершения, необходимы и уверенность в сегодняшнем дне, и добрые надежды на будущее.

Одним из главных итогов уходящего года стало улучшение благосостояния наших жителей, что находит свое отражение в увеличении денежных доходов населения, росте покупательского спроса, развитии индивидуального жилищного строительства.

Все достигнутые в этом году успехи стали результатом нашей общей совместной работы и воплощением в жизнь известной истины: «Убедительнее всего только дело». От всей души благодарю тагильчан за поддержку, неравнодушие, активное участие во многих городских начинаниях. В этом – залог нашего дальнейшего движения вперед.

Нижний Тагил уверенно вступает в новый, 2012 год. Как и предыдущий, он будет отмечен важными общественно-политическими событиями. Нам предстоят выборы, с которыми мы связываем свои надежды на будущее в масштабах страны и города, в котором живем, - выборы Президента Российской Федерации и муниципальной власти.

Наступающий год станет для Нижнего Тагила, которому исполнится 290 лет, особенным, юбилейным. К этому замечательному празднику мы по нашей давней традиции будем готовиться всем миром. В наших силах сделать свой любимый город чистым, красивым, благоустроенным. А утвержденная Стратегия социально-экономического развития Нижнего Тагила отводит 2012 году стартовую позицию, оттолкнувшись от которой мы к 2020-му должны достичь главную цель - превратить его в город нового качества жизни.

Впереди у нас много работы – созидательной, повседневной, кропотливой. Уверена, что в новом году мы сообща многое сумеем сделать.

Уважаемые тагильчане! Для каждого из нас Новый год – это особое торжество. Оно объединяет нас вокруг главных ценностей – любви к близким, своему дому, городу, стране. Пусть это прекрасное чувство всегда живет в нас, а в каждой семье царят взаимопонимание и уважение, душевная теплота и гармония. Пусть 2012 год подарит каждому самую большую на свете драгоценность – здоровье!

От всего сердца желаю всем жителям города в новом году неиссякаемой энергии, вдохновения, оптимизма, новых возможностей и свершений. Пусть за любым поворотом судьбы нас ждут только такие события, которые принесут нам и нашим семьям уверенность в завтрашнем дне, благополучие и процветание!

В эти волшебные минуты строя планы на грядущий год, мы надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Пусть 2012-й оправдает наши надежды, пусть задуманное исполнится, а исполнившееся даст новые силы осуществить все самое важное и грандиозное в нашей жизни.

С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!

В.П. Исаева,