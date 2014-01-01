Тагильчане, с наступившим 2014 годом вас! Программа мероприятий на новогодние каникулы

Кто-то уже проснулся и читает эту новость, кто-то еще мирно посапывает после бурной ночи. Да, сегодня 1 января – официальный день посленовогодней «спячки». Поэтому напомним, сегодня в 14:00 на набережной пруда состоится пробег за здоровый образ жизни. Мероприятие для настоящих фанатов спорта или для тех, кто хочет начать новый год по-новому.

Уже с завтрашнего дня в Нижнем Тагиле стартует множество новогодних мероприятий для детей. Это и спектакли, и представления, и концерты. Кстати, о том, куда сводить младших членов вашей семьи, вы можете посмотреть на TagilCity.ru в разделе «Афиши», кликнув на интересующий вас день новогодних каникул.

Нижнетагильский Театр кукол, например, разыгрывает интермедию «Новогодние приключения на Северном полюсе» и «Сказку про медвежонка Умку». Дворец культуры НТМК продемонстрирует новогоднюю сказку «Тайна космической долины». Во дворце культуры имени Окунева будет детское представление «Путешествие в Лапландию». И список на этом не заканчивается!

А Центральная городская библиотека, напомним, 4 января, приглашает всех тагильчан на открытие игротеки. Гостей ждет много увлекательных современных настольных игр, атмосфера праздника и детства. Тем, кто устал от новогодних застолий, будет приятно провести время в теплой компании и попробовать свои силы в интеллектуальных, стратегических, классических настольных, коммуникативных играх.

А нижнетагильский музей-заповедник, уникальная достопримечательность Нижнего Тагила, будет радовать жителей и гостей города даже в дни новогодних каникул:

Кроме того, в вечернее время вы можете посетить Ледовый городок, расположившийся на Театральной площади города. Множество горок, красавица Ёлка и уникальная современная иллюминация. Вдруг кто-то еще не успел сфотографироваться?

Ярко и дружно отметили новогоднюю ночь? Тогда публикуйте свои фотографии на городском портале TagilCity.ru в новом конкурсе - «Как я встретил Новый 2014 год!». Голосуйте, призывайте своих друзей поддерживать вас и получите заслуженные подарки!