В Нижнем Тагиле сегодня обещают гололед и изморозевые отложения. Будьте осторожны!

Дело в том, что сегодняшней ночью прогнозировали сложное изморозевое отложение, местами до 35 миллиметров. В числе последствий - гололедная нагрузка на провода, затруднения в работе автотранспорта, нагрузка на мосты, сети ЖКХ и другое.