В Нижнем Тагиле сегодня обещают гололед и изморозевые отложения. Будьте осторожны!
1 января 2014, 11:45Общество
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Экстренное предупреждение направил Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Нижний Тагил.
Дело в том, что сегодняшней ночью прогнозировали сложное изморозевое отложение, местами до 35 миллиметров. В числе последствий - гололедная нагрузка на провода, затруднения в работе автотранспорта, нагрузка на мосты, сети ЖКХ и другое.
Тагильчане, будьте сегодня внимательны, особенно участники дорожного движения. Добавим, к 3 января ожидается сильное похолодание до -27 градусов. Перечень предупредительных мероприятий уже направлен ответственным:
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