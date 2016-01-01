С сегодняшнего дня материнский капитал можно тратить на нужды детей-инвалидов
1 января 2016, 13:35ОбществоАлександра Логинова
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Возможности использования материнского капитала в России расширили. С первого января 2016 года эти деньги можно тратить на нужды детей-инвалидов. Соответствующий закон еще в прошлом ноябре подписал президент Владимир Путин.
За счет средств маткапитала теперь можно оплачивать товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем воспользоваться деньгами можно будет до того, как ребенку исполнится три года.
Напомним, материнский капитал в России выплачивают с 2007 года при рождении в семье второго или последующего ребенка. Тратить эти средства можно на выплату ипотеки, обучение ребенка и финансирование накопительной пенсии матери. По планам правительства, к 2018 году сумма маткапитала должна вырасти до полумиллиона рублей.
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