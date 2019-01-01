Лисья гора, монастырь, лицей им. стриптизера Рикардо Милоса появились в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Рикардо Милос стал популярным мемом в интернете
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Имя бразильского стриптизера появилось на картах Google в Нижнем Тагиле - на Лисьей горе, школе №9, мужском монастыре. Неизвестные переименовали так 11 городских объектов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Переименование объектов на сервисе Google Maps в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса добралось и до Нижнего Тагила. Ранее подобное происходило в Москве, Казани, Екатеринбурге и Омске - там также неизвестные переименовывали культурные, образовательные и даже религиозные учреждения в честь популярного в интернете бразильца.
В число учреждений Нижнего Тагила, переименованных шутниками в честь стриптизера из Бразилии, вошли:
- Технический лицей ДЮСШ «Юность» им. Рикардо Милоса
- Лисья гора им. Рикардо Милоса
- Казанский Мужской Монастырь им. Рикардо Милоса
- Нижнетагильский колледж искусств им. Рикардо Милоса
- Детская Музыкальная Школа № 1 им. Рикардо Милоса
- Музей истории подносного промысла им. Рикардо Милоса
- Федерация детско-юношеского хоккея с мячом им. Рикардо Милоса
- Детский мир им Рикардо Милоса
- Технический лицей им. Рикардо Милоса
- Школа № 9 Им. Рикардо Милоса
- Школа №2 им. Рикардо Милоса
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