Лисья гора, монастырь, лицей им. стриптизера Рикардо Милоса появились в Нижнем Тагиле

Переименование объектов на сервисе Google Maps в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса добралось и до Нижнего Тагила. Ранее подобное происходило в Москве, Казани, Екатеринбурге и Омске - там также неизвестные переименовывали культурные, образовательные и даже религиозные учреждения в честь популярного в интернете бразильца.