Полицейский с двумя тушами лосей задержан в Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали полицейского с двумя тушами лосей в автоприцепе.
В Свердловской области во время патрулирования на трассе сотрудники ГИБДД заметили внедорожник «Ниссан Патрол» с автоприцепом. За рулем машины находился сотрудник ОМВД Первоуральска. В автоприцепе обнаружились две туши лосей. У мужчины при себе имелась лицензия на отстрел, но она была оформлена на другого человека и позволяла произвести отстрел только одного животного.
На место задержания прибыл инспектор Госприродохраны. Выяснилось, что мужчина действительно работает в полиции, при себе у него было ружье. Мужчине может грозить наказание по ст. 258 УК РФ, пишут «Вечерние Ведомости».
В ходе проведенной проверки было установлено, что никаких нарушений, связанных с охотой, не установлено,пояснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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