Полицейский с двумя тушами лосей задержан в Свердловской области

В Свердловской области во время патрулирования на трассе сотрудники ГИБДД заметили внедорожник «Ниссан Патрол» с автоприцепом. За рулем машины находился сотрудник ОМВД Первоуральска. В автоприцепе обнаружились две туши лосей. У мужчины при себе имелась лицензия на отстрел, но она была оформлена на другого человека и позволяла произвести отстрел только одного животного.