«Проявить милосердие»: президент России призвал граждан сплотиться
Сегодня, 11:38ОбществоФото: Скриншот видео телеканала Россия 1
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Владимир Путин в связи с трагедией в Магнитогорске призвал россиян в своем новогоднем обращении «сплотиться и проявить милосердие».
В своем обращении к гражданам в новогоднюю ночь Владимир Путин призвал граждан вспомнить о трагедии в Магнитогорске, сказав, что «несмотря на праздник, не лишним будет вспомнить погибших и пострадавших».
Путин подчеркнул, что граждане должны проявлять душевную щедрость не только в праздники, но и в будние дни, пишут «Новые известия».
31 декабря президент посетил Магнитогорск и принял участие в совещании оперативного штаба на месте ЧП.
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Видео: Телеканал Россия 1
С места трагедии президент обратился к родственникам погибших и пострадавших:
Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все, чтобы им помочь и поддержать.
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