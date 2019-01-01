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«Проявить милосердие»: президент России призвал граждан сплотиться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Проявить милосердие»: президент России призвал граждан сплотиться

Сегодня, 11:38ОбществоФото: Скриншот видео телеканала Россия 1
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