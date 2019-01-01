«Проявить милосердие»: президент России призвал граждан сплотиться

В своем обращении к гражданам в новогоднюю ночь Владимир Путин призвал граждан вспомнить о трагедии в Магнитогорске, сказав, что «несмотря на праздник, не лишним будет вспомнить погибших и пострадавших».

Путин подчеркнул, что граждане должны проявлять душевную щедрость не только в праздники, но и в будние дни, пишут «Новые известия».

31 декабря президент посетил Магнитогорск и принял участие в совещании оперативного штаба на месте ЧП.

Видео Видео: Телеканал Россия 1

С места трагедии президент обратился к родственникам погибших и пострадавших: