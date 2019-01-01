Рано начал отмечать приезд в Нижний Тагил: 59-летний пассажир был снят с поезда
Сегодня, 16:14ОбществоФото: pixabay.com
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На станции Чусовская высадили нетрезвого пассажира поезда Москва - Новый Уренгой. 59-летний мужчина направлялся в Нижний Тагил и в пути начал употреблять алкоголь и дебоширить.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Московской области ехал на поезде в Нижний Тагил накануне Нового года. По словам очевидцев, он начал отмечать праздник еще в пути и стал доставлять неудобство соседям по купе. Проводник принял решение вызвать транспортную полицию.
Мужчина был снят с поезда на станции Чусовская, сейчас ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, сообщает «Комсомольская правда».
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