Екатеринбуржцы пожаловались на работу полиции в новогоднюю ночь
Сегодня, 14:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в новогоднюю ночь полиция выгоняла празднующих из ледового городка на площади 1905 года, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали горожане, полицейские запретили входить на территорию главной развлекательной площадки города уже во втором часу ночи. По словам очевидцев, правоохранители встали в оцепление и не пускали людей на территорию городка.
Охрана бегала по городку и выгоняла тех, кто прошел раньше. Молодежь начала прыгать через ограждения, их тоже стали отлавливать и выводить. Объясняли, что время работы до часу ночи, рассказали горожане.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что было принято решение не впускать людей после трех ночи на территорию ледового городка из-за большого количества нетрезвых посетителей.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявили, что сотрудники полиции не препятствовали посещению городка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей