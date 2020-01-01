Екатеринбуржцы пожаловались на работу полиции в новогоднюю ночь

Как рассказали горожане, полицейские запретили входить на территорию главной развлекательной площадки города уже во втором часу ночи. По словам очевидцев, правоохранители встали в оцепление и не пускали людей на территорию городка.

Охрана бегала по городку и выгоняла тех, кто прошел раньше. Молодежь начала прыгать через ограждения, их тоже стали отлавливать и выводить. Объясняли, что время работы до часу ночи, рассказали горожане.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что было принято решение не впускать людей после трех ночи на территорию ледового городка из-за большого количества нетрезвых посетителей.