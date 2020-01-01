«Новые известия» составили рейтинг громких арестов 2019 года

На первом месте рейтинга арест журналиста Ивана Голунова, на втором массовые аресты по «московскому делу», когда в столице проходили митинги против недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Третье место занял арест бывшего министра Михаила Абызова, которого обвинили в создании преступного сообщества в период своего министерства в команде Дмитрия Медведева.

На четвертом месте рейтинга арест по обвинению в причастности к двум убийствам сенатора Рауфа Арашукова. Пятое место — арест главы «Baring Vostok» Майкла Калви, шестое место — арест 20 участников акций протеста против строительства храма в Екатеринбурге.

На седьмом и восьмом местах аресты основателя «Рольфа» Игоря Петрова и основателя Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева соответственно.

Замыкают десятку замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов и гендиректор «Лео Телеком» Антон Новиков. Первый обвинен во взятке, второй — в присвоении денег.

Кроме обычного рейтинга, «Новые известия» составили топ-5 уголовных дел, фигурантами которых стали силовики.

Возглавил рейтинг арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его подельников за взяточничество, сумма найденных у них составила 12 млрд рублей. На втором месте оказался арест пяти сотрудников ФСБ, которые ограбили банк на 140 млн рублей. Далее следует генерал-майор МВД Алексей Мельников. Он был задержан за вымогательство 100 млн рублей.

На четвертом месте арест двух сотрудников Росгвардии, которые подбросили школьнику наркотики, а потом вымогали у него деньги. Пятое место — подполковник МВД Дмитрий Панкратов, которого арестовали по подозрению в фальсификации дела и незаконному обороту наркотиков.

Журналисты обсудили тему арестов с авторам популярных Telegram-каналов.

Текущий процесс в межэлитных отношениях обретает формы (по Гоббсу) «борьбы всех против всех». Каждый следует негласному правилу: «чем хуже у других, тем лучше у меня». Главная цель — в период надвигающейся нестабильности успеть устроить свою судьбу, и при этом оставаясь как можно дольше у кремлевской кормушки, одну ногу все же держать свободной для резких маневров, говорит Кремлёвский мамковед.

По оценке фонда «Петербургская политика», 2019 год стал рекордным по числу арестов региональных чиновников. В прошлом году 55 человек из числа бывших и действующих чиновников были арестованы.

Власть не может игнорировать существующий в обществе запрос на борьбу с коррупцией. В связи с этим имеется острая необходимость в поиске неких «сакральных жертв», которые нужно приносить на потребу обществу в целях демонстрации этой самой борьбы с коррупцией, следствием чего, в частности, стала «раскрутка» дела Арашуковых. Однако при этом стоит отметить, что эта борьба по-прежнему носит избирательный, а не всеобъемлющий характер, говорит Безбашенник.

Издание отмечает, что в арестах наблюдается сезонность — был сезон, когда арестовывали региональных чиновников, он сменился сезоном арестов силовиков, затем настала очередь протестующих, после него — предпринимателей. Кроме того, среди арестованных основная масса — это заместители начальников.