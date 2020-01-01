Отодвинули салаты и надели кроссовки. 250 тагильчан участвовали в «Забеге обещаний»

Несмотря на прошедшую новогоднюю ночь, в полдень на старте собрались около 250 тагильчан. В забеге нет ограничений по возрасту. Как рассказали организаторы акции, сегодня самому младшему участнику было всего пять дней. Есть и те, кто из года в год выходят на пробежку 1 января. Среди них как и ученики школы, так активные жители города.

Своими обещаниями, которые дали себе в забеге, люди делятся в социальных сетях, сегодня многих спрашивали — сбываются. Особая магия заключена даже в дистанции — 2020 метров. Чувствуете? Пробежать эту дистанцию под силу каждому, даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год,рассказали TagilCity.ru организаторы акции.

В этом году «Забег желаний» прошел в 51 городе России. Официально в нем приняли участие 12 тысяч человек, но, по словам организаторов, их было больше, так как многие приходят с друзьями «за компанию».