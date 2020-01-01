Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Франциск приветствовал верующих, собравшихся на площади Святого Петра в новогоднюю ночь. Он протянул руку, чтобы дотронуться до девочки из толпы. В это время женщина, стоявшая близко к Папе, схватила его за руку. Священник несколько раз ударил женщину по руке и отдернул свою руку.