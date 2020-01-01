Причиной отключения электроэнергии в деревнях под Нижним Тагилом стали снег и ветер

По словам энергетиков, из-за высокого снежного покрова применить спецтехнику для устранения аварии было невозможно — участок повреждения находился в гористой местности. Аварийно-восстановительная бригада прошла пешком 26 километров для осмотра линии электропередач.

До полуночи специалисты частично устранили прорыв. Полностью ликвидировать аварию и подключить всех жителей к электроснабжению удалось к 2.00.

Напомним, три деревни под Нижнем Тагилом — Серебрянка, Верхняя Ослянка и Заречная — остались в новогоднюю ночь без электричества.