Причиной отключения электроэнергии в деревнях под Нижним Тагилом стали снег и ветер
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Отключение электричества в трех деревнях под Нижним Тагилом произошло в результате обрыва линии из-за обильного снегопада и ветра, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе компании «Россети Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам энергетиков, из-за высокого снежного покрова применить спецтехнику для устранения аварии было невозможно — участок повреждения находился в гористой местности. Аварийно-восстановительная бригада прошла пешком 26 километров для осмотра линии электропередач.
До полуночи специалисты частично устранили прорыв. Полностью ликвидировать аварию и подключить всех жителей к электроснабжению удалось к 2.00.
Напомним, три деревни под Нижнем Тагилом — Серебрянка, Верхняя Ослянка и Заречная — остались в новогоднюю ночь без электричества.
Под Нижним Тагилом три деревни остались без света в новогоднюю ночь
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