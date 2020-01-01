Россияне начнут платить пошлину с зарубежных посылок дороже 200 евро
Сегодня, 12:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 января 2020 года посылки из зарубежных магазинов, стоимостью более 200 евро, будут облагаться пошлиной, пишет РБК.
Изменения распространятся и на посылки, заказанные в конце 2019 года, но еще не доставленные в Россию. Беспошлинный ввоз снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если сумма заказа превышает эту сумму, то покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее двух евро за кг перевеса.
Год назад порог беспошлинного ввоза был снижен с одной тысячи евро до 500 евро. Но эти извинения никак не сказались на спросе покупателей. Кроме того, таможенные сборы с посылок из-за рубежа тогда выросли на 80%.
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