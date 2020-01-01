Россияне начнут платить пошлину с зарубежных посылок дороже 200 евро

Изменения распространятся и на посылки, заказанные в конце 2019 года, но еще не доставленные в Россию. Беспошлинный ввоз снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если сумма заказа превышает эту сумму, то покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее двух евро за кг перевеса.