В МЧС Свердловской области подвели итоги происшествий в новогоднюю ночь
Сегодня, 17:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Свердловской области встретили Новый год относительно спокойно, отмечают спасатели. Никаких крупных чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.
В праздничную ночь на территории региона произошли 17 пожаров, 10 из которых — в частном секторе. На дорогах случились три аварии — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
Кроме того, 31 декабря в Первоуральске из-за возгорания на распределительной станции без газа остались 120 домов. Подача была восстановлена к 7 часам вечера.
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