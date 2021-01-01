Президент Владимир Путин поздравил жителей России с Новым 2021 годом

В начале 2020 года никто не мог предположить, что он станет годом испытаний. Каждый из россиян столкнулся с трудностями, финансовыми проблемами. Многие потеряли родных и любимых людей. В тоже время, прошедший год стал и годом больших надежд. Мы прошли этот год с достоинством, сказал Владимир Путин.