Президент Владимир Путин поздравил жителей России с Новым 2021 годом

Президент России Владимир Путин в традиционном обращении поздравил граждан с Новым годом.

В начале 2020 года никто не мог предположить, что он станет годом испытаний. Каждый из россиян столкнулся с трудностями, финансовыми проблемами. Многие потеряли родных и любимых людей. В тоже время, прошедший год стал и годом больших надежд. Мы прошли этот год с достоинством, сказал Владимир Путин. Президент отметил, что COVID-19 заставил изменить привычный и спокойный образ жизни, работы и учебы. 2020 год научил жителей России ценить дар человеческой жизни, семью, друзей и коллег по работе. Путин добавил, что испытания и горе всегда проходят, но чувство любви, поддержка и взаимопонимание остаются. Кроме того, глава государства отдельно поздравил медицинских работников, служащих правоохранительных органов и военных, а также спасателей. Искренне желаю вам веры, надежды и любви. Счастья вам в новом наступающем 2021 году, завершил свое выступление президент. Video: YouTube-канал НТВ

