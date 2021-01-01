В этом году мы не собирали массово людей, каждый мог бежать у себя дома. Но все же около 100 человек пришли, чтобы пробежать 2021 метр в поддержку своих обещаний рядом с друзьями и близкими,рассказали редакции TagilCity.ru организаторы мероприятия.