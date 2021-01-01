Сегодня в 12.00 тагильчане собрались у здания цирка, чтобы пробежать 2021 метр ради своей мечты.
При этом на своем нагрудном номере нужно было написать свое желание на 2021 год и пробежать от цирка до Demidov Plaza.
В этом году мы не собирали массово людей, каждый мог бежать у себя дома. Но все же около 100 человек пришли, чтобы пробежать 2021 метр в поддержку своих обещаний рядом с друзьями и близкими,рассказали редакции TagilCity.ru организаторы мероприятия.
Забег проходит по всему миру: в России, на берегу океана на Бали, в степях Казахстана. В этом году организаторы планировали участие 20 тысяч человек.