1 января в Нижнем Тагиле прошел «Забег обещаний 2021», мероприятие организуется по всему миру уже в седьмой раз.

Сегодня в 12.00 тагильчане собрались у здания цирка, чтобы пробежать 2021 метр ради своей мечты. При этом на своем нагрудном номере нужно было написать свое желание на 2021 год и пробежать от цирка до Demidov Plaza. В этом году мы не собирали массово людей, каждый мог бежать у себя дома. Но все же около 100 человек пришли, чтобы пробежать 2021 метр в поддержку своих обещаний рядом с друзьями и близкими,рассказали редакции TagilCity.ru организаторы мероприятия. Забег проходит по всему миру: в России, на берегу океана на Бали, в степях Казахстана. В этом году организаторы планировали участие 20 тысяч человек.

