В России 2020 год стал самым теплым в истории

В России 2020 год стал самым теплым в истории

Сегодня, 13:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
2020 год стал самым теплым для жителей России. В том числе и для жителей Свердловской области.

В столице страны зима 2019-2020 прошла с самыми высокими температурами за все время измерений.

В Свердловской области и Сибири были зафиксированы рекордные показатели в середине лета. Столбики термометров поднялись почти до +40 градусов. В столице Среднего Урала Екатеринбурге была зафиксирована температура в +39 градусов, рассказали представителя сервиса Яндекс.Погода изданию «Вести».

Кроме того, в десятках городов было зафиксировано аномальное превышение средних температурных показателей в октябре.

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