В России 2020 год стал самым теплым в истории

2020 год стал самым теплым для жителей России. В том числе и для жителей Свердловской области.

В столице страны зима 2019-2020 прошла с самыми высокими температурами за все время измерений. В Свердловской области и Сибири были зафиксированы рекордные показатели в середине лета. Столбики термометров поднялись почти до +40 градусов. В столице Среднего Урала Екатеринбурге была зафиксирована температура в +39 градусов, рассказали представителя сервиса Яндекс.Погода изданию «Вести». Кроме того, в десятках городов было зафиксировано аномальное превышение средних температурных показателей в октябре.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter