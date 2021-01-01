В России 2020 год стал самым теплым в истории

В столице страны зима 2019-2020 прошла с самыми высокими температурами за все время измерений.
В Свердловской области и Сибири были зафиксированы рекордные показатели в середине лета. Столбики термометров поднялись почти до +40 градусов. В столице Среднего Урала Екатеринбурге была зафиксирована температура в +39 градусов, рассказали представителя сервиса Яндекс.Погода изданию «Вести».
Кроме того, в десятках городов было зафиксировано аномальное превышение средних температурных показателей в октябре.