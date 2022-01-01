Сотни человек пробежали 2022 метра по набережной Тагильского пруда 1 января

Сотни человек пробежали 2022 метра по набережной Тагильского пруда 1 января
Сотни человек пробежали 2022 метра по набережной Тагильского пруда 1 января
Сегодня, 18:17ОбществоФото: 1MI
Около 200 жителей Нижнего Тагила приняли участие в новогоднем «забеге обещаний» утром 1 января.

Все желающие принять участие в мероприятии собрались у здания цирка, забег начался в 12.00, длина дистанции составила2022 метра. Предварительно тагильчане написали на бумаге свои желания, которые хотели бы осуществить в новом году, и прикрепили их к одежде.

Перед забегом организаторы провели разминку, а затем участники побежали по набережной Тагильского пруда. В мероприятии принимали участие и дети, сообщают организаторы на своей странице в Instagram.

Напомним, новогодний «забег обещаний» проходит ежегодно по всему миру. В 2021 году жители Нижнего Тагила также принимали участие в мероприятии.

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