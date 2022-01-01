ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр

ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр
ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр
Сегодня, 18:56ОбществоФото: pixabay.com
Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от компьютерных видеоигр болезнью.

ВОЗ в течение 10 лет разрабатывала Международную классификацию болезней. В список вошла и игромания, она классифицируется как зависимость. Однако лечения от данного заболевания пока не имеется.

Специалисты отмечают, что подобной зависимостью страдают не только дети, но и взрослые. К последствиям заболевания относятся искривление спины, бессонница и проблемы со зрением, пишут «Известия».

Напомним, житель Екатеринбурга отправится под суд за пользование чит-кодами в игре World of Tanks. разработчики оценили ущерб в 670 миллионов рублей.

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