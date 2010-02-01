Более 1500 книг для сельских библиотек собрали в Администрации города Нижний Тагил
1 февраля 2010, 17:09ОбществоArtem
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Как сообщает официальный городской портал ntagil.org, в акции по сбору книг приняли участие работники всех подразделений муниципалитета и районов.
А больше всего – по нескольку десятков книг, - принесли специалист управления муниципального сектора экономики Елена Кокшарова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Валентина Раудштейн, начальник отдела гражданской защиты Нина Титова. Детские издания, произведения классиков и современных авторов, энциклопедии, учебные пособия в ближайшие дни отправятся в сельские и школьные библиотеки Серебрянки, Усть-Утки, Висимо-Уткинска, поселка Уралец.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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