Чтобы бесплатно привиться от гепатита В в г. Нижний Тагил есть всего 2 недели

Это довольно много, отметила зам.начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, поэтому тагильчане, заботящиеся о совеем здоровье, смогут защитить себя от гепатита В прививкой. Но в первую очередь, нужно позаботиться об этом тем, кто входит в так называемые группы риска. Это те, кто часто подвергается медицинским процедурам, имеют в семье больного гепатитом В, а также нарко-зависимым. Вакцинация от гепатита В стартовала в Нижнем Тагиле сегодня и продлится до 15-го февраля. Чтобы поставить бесплатную прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. А вот узнавать свой статус перед вакцинацией совсем не нужно – прививка поможет даже в том случае, если в крови уже есть частицы вируса.