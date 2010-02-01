Год Учителя стартует на Среднем Урале 9-го февраля
1 февраля 2010, 17:00ОбществоArtem
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Официальная церемония старта Года учителя в Свердловской области пройдёт 9 февраля в екатеринбургском Театре эстрады Приглашения на торжество в адрес муниципалитетов уже поступили.
Ожидается, что откроет Год учителя губернатор Александр Мишарин. Напомним, что таковым 2010-й был объявлен по решению президента Дмитрия Медведева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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