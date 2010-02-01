ОМОН из г. Нижний Тагил уехал во Владикавказ

40 сотрудников нижнетагильского отряда милиции особого назначения полгода будут охранять общественный порядок во Владикавказе. Они сменят там коллег из Екатеринбурга. Как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, это уже 20-я служебная командировка тагильских омоновцев. Предыдущая проходила там же – во Владикавказе. Вернулись из нее тагильчане ровно год назад – в прошлом феврале. В этот раз в командировку отправились, в основном, опытные сотрудники. Среди 40-ка бойцов только несколько новичков. В командировку отряд отправился в субботу вечером. Напутственные слова говорили начальник отдела по работе с личным составом УВД Нижнего Тагила Анатолий Байчас и благочинный Горнозаводского округа отец Геннадий Ведерников. Он, кстати, уже много лет является окромителем нижнетагильского ОМОНа. Крестит бойцов и их детей, и даже ездил с отрядом в одну из командировок в горячую точку, отметили в пресс-службе УВД.