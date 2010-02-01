Первые медали к юбилею Победы вручены ветеранам в г. Нижний Тагил

Все они – участники войны, труженики тыла, блокадники – активисты движения по военно-патриотическому воспитанию молодежи.Валентина Исаева отметила, что эта церемония – первая, но не последняя. К юбилею Победы памятные медали получат около 12 тысяч тагильчан.