Пешеходы – под пристальным вниманием тагильских госавтоинспекторов
1 февраля 2010, 17:40ОбществоArtem
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За 20 дней января в Свердловской области произошло 101 ДТП с участием пешеходов. 3 человека погибли, 102 получили травмы.
В 16-ти случая машины сбили пеших участников дорожного движения на переходах. Но все же чаще всего в таких происшествиях виноваты пешеходы. Основные причины этих ДТП – переход проезжей части в неустановленном месте и движение по проезжей части при наличии тротуара и обочины. Чтобы снизить количество аварий по вине пешеходов и повысить дисциплину на дорогах с 1-го по 5-я февраля и в Нижнем Тагиле и в Свердловсокй области в целом проводится профилактическая операция «Пешеход», рассказали нам в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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