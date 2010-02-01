Пешеходы – под пристальным вниманием тагильских госавтоинспекторов

В 16-ти случая машины сбили пеших участников дорожного движения на переходах. Но все же чаще всего в таких происшествиях виноваты пешеходы. Основные причины этих ДТП – переход проезжей части в неустановленном месте и движение по проезжей части при наличии тротуара и обочины. Чтобы снизить количество аварий по вине пешеходов и повысить дисциплину на дорогах с 1-го по 5-я февраля и в Нижнем Тагиле и в Свердловсокй области в целом проводится профилактическая операция «Пешеход», рассказали нам в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.