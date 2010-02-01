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Сегодня можно узнать погоду на весь февраль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня можно узнать погоду на весь февраль

1 февраля 2010, 16:38ОбществоArtem
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