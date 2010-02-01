Сегодня можно узнать погоду на весь февраль
1 февраля 2010, 16:38ОбществоArtem
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Первое число февраля на Руси называлось не иначе, как Макарьев день.
По нему определяли погоду всего февраля. Ясный и солнечный Макарьев день обещает раннюю весну. А вот если на Макария метель – то на всю масленицу. Таким образом, в феврале жители Среднего Урала могут рассчитывать на солнечную, малоснежную, но довольно морозную погоду.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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