Сегодня можно узнать погоду на весь февраль

По нему определяли погоду всего февраля. Ясный и солнечный Макарьев день обещает раннюю весну. А вот если на Макария метель – то на всю масленицу. Таким образом, в феврале жители Среднего Урала могут рассчитывать на солнечную, малоснежную, но довольно морозную погоду.