Ситуация с безработицей в области управляемая
1 февраля 2010, 17:02ОбществоArtem
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Численность безработных в Свердловской области на 27 января составила 92 588 человек.
А потребность предприятий сегодня составляет 15 144 рабочих места. В режиме неполной занятости работают 45,5 тысяч человек в 406 организациях, заявил губернатор Александр Мишарин. «На сегодня в области в целом ситуация управляемая, и действительно тяжелой ее можно называть только по ряду моногородов и нескольким муниципальным образованиям, где основные предприятия попали в свое время в руки неэффективных собственников, — таким, как Артемовский, — сообщил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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