Ситуация с безработицей в области управляемая

А потребность предприятий сегодня составляет 15 144 рабочих места. В режиме неполной занятости работают 45,5 тысяч человек в 406 организациях, заявил губернатор Александр Мишарин. «На сегодня в области в целом ситуация управляемая, и действительно тяжелой ее можно называть только по ряду моногородов и нескольким муниципальным образованиям, где основные предприятия попали в свое время в руки неэффективных собственников, — таким, как Артемовский, — сообщил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.