Тагильчане и екатеринбуржцы синхронно «ловили рыбу»

Флеш-моб - это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут люди с серьёзным видом выполняют заранее оговорённые действия абсурдного содержания и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как ни в чём не бывало. Акция проходила одновременно в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Тагильские мобберы устроили «рыбалку» у Киномакса. Участники сидели с удочками у нарисованных лунок и «ловили рыбу». По словам организаторов, основной задачей акции было показать людям, как нестандартно и интересно можно провести свободное время.