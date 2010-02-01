В г. Нижний Тагил раскрыли кражу 10 тонн сахара

С заявлением о краже в ЛОВД Нижнего Тагила обратился хозяин товара – индивидуальный предприниматель. Было установлено, что сахар похитили, взломав замок. В этот же день оперативникам удалось установить причастных к краже, а к вечеру их задержали, пишет Накануне.Ру. Организатором кражи оказался 18-летний подчиненный предпринимателя. В компании с 25-летним приятелем он нанял "КамАЗ" и двух грузчиков. Похищенный сахар продали в Красноуральск.