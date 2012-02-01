160 млн рублей вложил Уралвагонзвод в улучшение условий труда и экологию

Как сообщает пресс-служба УВЗ, из общей суммы почти 70 млн вложено вулучшение условий труда заводчан. Так, на улучшение труда металлурговбыло направлено 38 млн рублей, вагоносборщиков – 18 млн. Остальныепроизводства получили примерно по 2 млн рублей. Наибольшая суммавложений в металлургию объясняется повышенной на этом переделе степеньювреда для здоровья трудящихся.

Всего в 2011 году было реализовано 29 мероприятий по улучшению условийтруда заводчан. В итоге более комфортными стали места работы унескольких тысяч уралвагонзаводцев. Только уровень запыленности нарабочем месте снизился у 2,5 тысяч заводчан.

Порядка 11 млн рублей вложено в исполнение 15 экологических мероприятий,что, в конечном итоге, позволило уменьшить негативное влияниепроизводственной деятельности Уралвагонзавода на экологию и жителейНижнего Тагила. Одними из самых эффективных стали работы по внедрениюфильтрационных установок «СовПлим» на постах механизированной сварки.

Также в 2011 году была закончена разработка проекта санитарно-защитнойзоны предприятия и получено экспертное заключение на него. Кроме того, вушедшем году началась работа по двум крупнейшим проектам, особо важнымне только для предприятия, но и для всего города. Это реконструкциязаводских очистных сооружений промливневой канализации и переработкашлакового отвала Уралвагонзавода.